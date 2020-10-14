Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika

Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı

14.10.2020 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 artan İstanbul'da şu an için kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmediklerini dile getirdi.

1 Haziran'dan itibaren başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi ile birlikte Türkiye genelinde artan vaka sayıları, son dönemde düşüşe geçerken, İstanbul'da hasta sayısı bir türlü kontrol altına alınamadı. Son bir ayda vaka sayısı yüzde 50 arttığı İstanbul için sert tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

BAKAN KOCA MERAK EDİLEN SORUYU YANITLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonlarca İstanbullunun merak ettiği soruyu yanıtladı. Bakan Koca, Kovid-19 salgınıyla ilgili İstanbul'da şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmediklerini bildirdi.

VAKA SAYISININ ARTIŞ VE AZALIŞ GÖSTERDİĞİ İLLER

İstanbul'da son bir ay içerisindeki artış yüzde 50 oranında. Ankara'da son 1 aydaki azalma yüzde 60, İzmir'de ise yüzde 50 oranında. Bursa'da son bir ay içerisinde yüzde 35, Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Balıkesir'de yüzde 50, Kahramanmaraş'ta yüzde 25, Bilecik'te ise yüzde 50 artış söz konusu.

Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1671 artarak 340 bin 450 oldu. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı kritik eşiği aşarak 9 bin 14'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1396 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi.

Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı

Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı
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Son Dakika Güncel Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika

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