Son Dakika Haberleri: Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti

37 dakika önce

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, hasta seçmenlerin oy kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verdiğini duyurdu.

Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti, System.String[]
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, hasta seçmenlerin oy kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verdiğini duyurdu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, toplam 223 araç ve 556 personelle hasta seçmenleri, oy kullanacakları okullara taşıyor.
Seçimlerde, vatandaşların gerektiğinde acil müdahale edebilecek tam teşekküllü ambulanslar, hasta nakil araçları ve deneyimli sağlık ekiplerince taşındığı ve bin 500'ün üzerinde hastanın sandığa gitmesinin sağlandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:56 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum! Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]