Son Dakika Haberleri: Hasta Şehit Babasının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

Hasta Şehit Babasının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki evinde rahatsızlanan ancak kardan dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen şehit babası Ömer Akçal, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Hasta Şehit Babasının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki evinde rahatsızlanan ancak kardan dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen şehit babası Ömer Akçal, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Kentin yüksek ilçelerinde 1 haftadır aralıklarla devam kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Göksun'da da ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kaleboynu Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Ömer Akçal, rahatsızlanınca hastaneye götürülmek istendi. Ancak yollar karla kapalı olduğu için hastaneye götürmek mümkün olmadı. Bunun üzerine yakınları, şehit babası Akçal için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evinde yaptıkları Ömer Akçal'ı Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Akçal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel
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