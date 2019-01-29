Son Dakika Haberleri: Hasta Sevki Yapan Ambulans Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Hasta Sevki Yapan Ambulans Kaza Yaptı: 2 Yaralı

54 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta sevki yapmakta olan ambulans ile aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i sağlık personeli olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Hasta Sevki Yapan Ambulans Kaza Yaptı: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta sevki yapmakta olan ambulans ile aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i sağlık personeli olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR 007 plakalı araç 627 ile 1 No'lu iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli B.Ç. ile araç sürücüsü K.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen diğer sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sağlık personeli B.Ç. ise burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:22 Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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