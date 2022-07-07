Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti

07.07.2022 23:54
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulans şoförü yolda kalp krizi geçirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulans şoförü yolda kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini anlayıp ambulansı park eden ve yardım isteyen ambulans şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taşıdığı hasta ise olay yerine gönderilen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç (54) Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi. Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince acilen müdahale edilerek Isparta'ya sevk edilen Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın taşıdığı hasta ise olay yerine gelen ikinci ambulansla gideceği hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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