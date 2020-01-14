Hasta taşıyan ambulans alev aldı - Son Dakika

Sivas 'ın Gürün ilçesinden, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen böbrek hastasını taşıyan 58 TV 168 plakalı ambulans, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekerken, hasta ise sağlık ekiplerince tahliye edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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