Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

03.03.2022 22:13
Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

Nevşehir-Derinkuyu yolunda aşırı buzlanma nedeniyle hasta nakil ambulansının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nevşehir- Derinkuyu yolunda aşırı buzlanma nedeniyle hasta nakil ambulansının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Derinkuyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'nin kullandığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ait 50 DR 274 plakalı hasta nakil ambulansı sürücüsünün aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorunu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan hasta yakını yaralandı. Yaralı başka bir ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kaza yapan ambulansta bulunan hasta da bölgeye sevk edilen ikinci bir ambulans ile evine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Derinkuyu, Ambulans, Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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