Son Dakika Haberleri: Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
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Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde, Ferhat Kılınç'ın kullandığı 02 SA 791 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki acil tıp teknisyeni Hasret Kuşcu, paramedik Ceylan Yavuz ile hastalar Mehmet Bozan ve Mahmut Öztürk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ferhat Kılınç, Adıyaman, Güncel
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