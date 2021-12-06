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Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

06.12.2021 16:09

- Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Yan yatan ambulans trafik ve yunus ekiplerinin desteği ile kaldırıldı Osmaniye'de hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

- Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yan yatan ambulans trafik ve yunus ekiplerinin desteği ile kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar başka ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yan yatan ambulans trafik ve yunus ekiplerinin desteği ile kaldırıldı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 80 HD 996 plakalı ambulans ile Y.K. idaresindeki 01 VY 212 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yatarken ambulansın içindeki hasta ile 3 sağlık personeli yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yan yatan ambulans Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin desteği ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Ambulans, Osmaniye, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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