Son Dakika Haberleri: Hasta Taşıyan Ambulans Kara Saplandı, Ekipler Kurtardı

Hasta Taşıyan Ambulans Kara Saplandı, Ekipler Kurtardı

2 saat önce

Hasta taşıyan ambulans kara saplandı, ekipler kurtardıTUNCELİ - Tunceli'de kara saplanan hasta taşıyan ambulans, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hasta taşıyan ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de kara saplanan hasta taşıyan ambulans, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Avunca Köyü'nde ikameden eden bir kişi rahatsızlandı.Bunun üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezine bildirildi. Olay yerine giden ambulans, hastayı alındıktan sonra dönüş yolunda kara saplandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin uğraşmasına rağmen araç çıkartılamayınca hasta mağdur olmaması için hem yeni bir ambulans, hemde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istendi. Olay yerine giden diğer ambulansla hasta hastaneye nakledilirken, AFAD ekipleri de kurtarma çalışması yaptı. Halatların yardımı ile yapılan kurtarma çalışmasında ambulans saplandığı kardan çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Mazgirt, Tunceli, AFAD, 3. Sayfa
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