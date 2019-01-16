Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı
47 dakika önce
Batman'da hasta nakli yapan ambulans ile süt toplama aracı çarpıştı, kazada 1'i sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Batman
'da hasta nakli yapan ambulans ile süt toplama aracı çarpıştı, kazada 1'i sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi'nden alınan hastayı Batman Bölge Hastanesine taşıyan ambulans, Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde karşı yönden hızlı geldiği iddia edilen süt toplama aracıyla çarpıştı. Kazada 1'i sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Batman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansta bulunan hastanın yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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