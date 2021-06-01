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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı - Son Dakika

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı

01.06.2021 02:06
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, kontrolden çıkarak devrildiği kazada 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, kontrolden çıkarak devrildiği kazada 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Serinhisar ilçesinden Denizli kent merkezine hasta getiren Mehmet Ozan yönetimindeki 20 AG 897 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada yolun sağındaki araziye düşerek devrilen ambulansın sürücüsü Mehmet Ozan ile acil tıp teknisyeni Muradiye Yüksel ve ambulansta bulunan iki hasta yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine takviye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı

Serinhisar, Ambulans, Denizli, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı; 4 yaralı - Son Dakika


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