Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı - Son Dakika

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

6 saat önce

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

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Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'ne hasta nakleden 112 ambulansı Cami Cedit mahallesi Cumhuriyet Caddesinde plakası alınamayan bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta, destek için gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Devlet Hastanesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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