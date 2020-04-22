Hasta taşıyan ambulans otomobil ile böyle çarpıştı - Son Dakika

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile böyle çarpıştı
1 saat önce
Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada hastaneye hasta götüren ambulans kaza yaptı.
BURSA - Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada hastaneye hasta götüren ambulans kaza yaptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre Kaza Altay caddesi ise istiklal caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hastası alıp hastane götürmek için yola çıkan Tanju Ö kullandığı 112 acil servis ambulansı Altay caddesinden İnegöl devlet hastanesine doğru gittiği sırada Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar için yeşil ışık yanması sonucu harekete geçen Samet A idaresindeki 16 AFK 483 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve özel araçta maddi hasar meydana geldi. Ambulansta bulunan hasta ise kaza yerine gelen bir başka ambulansla hastane kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:43 Kaynak: İHA
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