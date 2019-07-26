Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü 1 yaralıHATAY'ın Belen ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Reyhanlı ilçesinden İskenderun'a Suriyeli hasta taşıyan ambulans, Belen Cırtıman yol kavşağında Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko(41), sürücü Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) ağır yaralandı. Ambulanstaki sağlıkçıların müdahalede bulunduğu kaza yerine takviye ekip çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle otomobile sıkışan Meriç ve Menduha Kurtulan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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