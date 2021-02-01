Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı - Son Dakika

- Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

Zincirleme kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya D-100 Karayolu'nda hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Serdar U. yönetimindeki tıra çarptı. Bu sırada Yunus Emre U. idaresindeki otomobilde ambulansa çarptı. Çarpışma sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans içerisindeki Recep A., Bahar U., Özge Ö., Halise A. ile otomobil içerisindeki Yunus Emre U., Gülhan U., Kübra U. ve tır sürücüsü Serdar U. yaralandı.

Yaralıların ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.