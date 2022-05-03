Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

03.05.2022 18:49

Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı Van'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Başkale'den alınan hastayı Van il merkezine getirmek isteyen sağlık ekiplerinin yönetimindeki ambulans, Güzeldere Geçidi'nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada hasta, hasta refakatçisi ve 3 sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen başka ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika
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