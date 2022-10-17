Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı

17.10.2022 15:58
Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile ambulanstaki hasta, hasta yakını ve hemşire yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bandırma- Çanakkale Otoyolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki 10 DM 510 plakalı ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Bandırma yönüne giden Sinan Gürer (60) yönetimindeki 10 UU 959 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan (91), hasta yakını Bahriye Üstün (72) ile hemşire Seher Güleryüz (41) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement