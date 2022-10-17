Kaza, saat 12.00 sıralarında Bandırma- Çanakkale Otoyolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma Devlet Hastanesi 'ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki 10 DM 510 plakalı ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Bandırma yönüne giden Sinan Gürer (60) yönetimindeki 10 UU 959 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan (91), hasta yakını Bahriye Üstün (72) ile hemşire Seher Güleryüz (41) yaralandı.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı - Son Dakika

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