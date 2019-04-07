Son Dakika Haberleri: Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü

Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü

52 dakika önce

Hakkari'nin Durankaya beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.

Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari'nin Durankaya beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü. Migereş Çeşme yakınında yola aniden düşen çığdan ambulans ve araçlar saniye farkı ile kurtuldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibinin çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekiplerinin hazır kıta olarak görev başında bulunduğunu belirten sürücüler, anlık çığlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediler.

Öte yandan, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgeleri için çığ uyarısında bulunmuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:31 Kaynak: İHA

Çeşme, Durankaya, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:23:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]