Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü
52 dakika önce
Hakkari'nin Durankaya beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.
Hakkari
'nin Durankaya
beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.
Hakkari'nin Durankaya beldesinde hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü. Migereş Çeşme
yakınında yola aniden düşen çığdan ambulans ve araçlar saniye farkı ile kurtuldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibinin çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Karla mücadele ekiplerinin hazır kıta olarak görev başında bulunduğunu belirten sürücüler, anlık çığlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediler.
Öte yandan, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri; Van
, Muş
, Bitlis
ve Hakkari bölgeleri için çığ uyarısında bulunmuştu. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı