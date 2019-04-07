Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü
1 saat önce
Hasta taşıyan ambulansın önüne çığ düştüHAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya Beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.
Hasta taşıyan ambulansın önüne çığ düştü
HAKKARİ - Hakkari
'nin Durankaya
Beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.
Hakkari'nin Durankaya Beldesinde hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü. Migereş Çeşme
yakınına yola aniden düşen çığdan ambulans ve araçların saniye farkı ile kurtuldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibinin çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Karla mücadele ekiplerini hazır kıta olarak görev başında bulunduğunu belirten sürücüler, anlık çığlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediler.
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Van
, Muş
, Bitlis
ve Hakkari bölgeleri için çığ uyarısında bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
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