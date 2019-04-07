Son Dakika Haberleri: Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü

Hasta Taşıyan Ambulansın Önüne Çığ Düştü

1 saat önce

Hasta taşıyan ambulansın önüne çığ düştüHAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya Beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.

Hasta taşıyan ambulansın önüne çığ düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya Beldesine hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü.
Hakkari'nin Durankaya Beldesinde hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü. Migereş Çeşme yakınına yola aniden düşen çığdan ambulans ve araçların saniye farkı ile kurtuldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibinin çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Karla mücadele ekiplerini hazır kıta olarak görev başında bulunduğunu belirten sürücüler, anlık çığlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediler.
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgeleri için çığ uyarısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Durankaya, Hakkari, Yerel
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