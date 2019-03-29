Son Dakika Haberleri: Hasta Taşıyan Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hasta Taşıyan Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hasta Taşıyan Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray– Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binasında diyaliz hastası olan Hürü D.'yi (55) aldıktan sonra Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesine yola çıkan Ramazan Ö. (54) idaresindeki 68 KU 305 plakalı ambulans, Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mesut Ö. (42) yönetimindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans refüje devrilirken otomobil hurdaya döndü. Kazada ambulansta bulunan diyaliz hastası Hürü D., ambulans sürücüsü Ramazan Ö., sağlık memuru Adem A. (35), hasta yakını Osman A. (43) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ve kurtarma ekiplerince ambulanslara taşındı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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