Hasta Taşıyan Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY - Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı



AKSARAY - Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binasında diyaliz hastası olan Hürü D.'yi aldıktan sonra Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesine yola çıkan Ramazan Ö. idaresindeki 68 KU 305 plakalı ambulans, Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mesut Ö. yönetimindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans refüje devrilirken otomobil hurdaya döndü. Kazada ambulansta bulunan diyaliz hastası Hürü D., ambulans sürücüsü Ramazan Ö., sağlık memuru Adem A. (35), hasta yakını Osman A. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı

Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş

Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti

Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim