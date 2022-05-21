Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar - Son Dakika
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Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar

21.05.2022 14:01

Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilenci zabıtalar tarafından yakalandı.

Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilenci zabıtalar tarafından yakalandı.

Gaziantep'in alışveriş ve ulaşım noktalarından biri olan Balıklı Meydanı'nda, sivil elbiselerle denetim yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri hasta ve engelli taklidi yapan, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sararak vatandaşların vicdani duygularını sömürerek dilencilik yapan madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. suçüstü yakalandı.

Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiyi dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uygulandı.

Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar
Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar
Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar
Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar

YORUMLAR
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Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 9 Yaşında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 9 Yaşında Kolunu ve bacağını sarıp engelli gibi davranan dilenciyi zabıta yakaladı Kolunu ve bacağını sarıp engelli gibi davranan dilenciyi zabıta yakaladı
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar - Son Dakika


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