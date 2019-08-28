Son Dakika Haberleri: Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2 bin 788 konaklama hizmeti verildi
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Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2 bin 788 konaklama hizmeti verildi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'nde, bugüne kadar 23 farklı ilden toplam 570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti verildi.

Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2 bin 788 konaklama hizmeti verildi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'nde, bugüne kadar 23 farklı ilden toplam 570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 24 oda ve 48 yatak kapasitesi ile vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (ALKÜ) hemen karşısında bulunan tesis, tedavisi devam eden ve ilçeye uzaktan gelen hasta ve hasta yakınlarına destek oluyor.

570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti

Sadece ALKÜ Hastanesi değil, ilçede bulunan özel sağlık kuruşlarına tedavi için gelen ve kalacak yeri olmayan kişileri de ağırlayan tesiste, vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak veriliyor. Tesiste bugüne kadar 23 farklı ilden, Alanya kırsalı ve çevre ilçelerden toplam 570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti verildi. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Keykubat, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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