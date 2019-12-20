Hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılacak - Son Dakika

Düzce Valiliği koordinesinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme toplantısı yapılacak.



Düzce'de hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Kayra Tahra ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz. Dr. Zeynep Tokel vatandaşlarla buluşarak hem bilgilendirme bulunacaklar hem de merak edilenleri yanıtlayacaklar.



Düzce Valiliği koordinesinde, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasında hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.



Tüm Düzcelilerin davetli olduğu toplantı, 23 Aralık 2019 tarihinde saat 09: 30'da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasında gerçekleşecek.



Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Kayra Tahra, romatolojik hasta ve hasta yakınlarına hitap ederken, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz. Dr. Zeynep Tokel ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarına yönelik bilgilendirmede bulunacak. - DÜZCE