Son Dakika Haberleri: Hasta ve hasta yakınlarına iftar
Son Dakika Güncel Haber

Hasta ve hasta yakınlarına iftar

1 saat önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesi ve Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bahçesinde hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeği verildi.

Hasta ve hasta yakınlarına iftar, System.String[]
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesi ve Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bahçesinde hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeği verildi.

Yemeğe Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş katıldı. Burada konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, hasta ve hasta yakınlarının mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek TÜMSİAD'a teşekkür etti.

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise, bütün hastalara şifa dileyerek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Türk Kızılayı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 15:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta ve hasta yakınlarına iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]