HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

26.12.2021 21:18
HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

--BAŞKAN DEMİRTAŞ, HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ-2022 YILI İLKADIM'DA HİZMETLERİN ARD ARDA GELECEĞİ YIL OLACAKİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni yılla birlikte temelleri atılacak olan "Hasta ve Refakatçi Evi" proje sayesinde özellikle hastanelere uzak ilçelerden...

--BAŞKAN DEMİRTAŞ, HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

-2022 YILI İLKADIM'DA HİZMETLERİN ARD ARDA GELECEĞİ YIL OLACAK

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni yılla birlikte temelleri atılacak olan "Hasta ve Refakatçi Evi" proje sayesinde özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm yaratılarak kentin önemli bir eksiği de kapatmış olacağız "dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın kentin bir eksiği olarak yorumladığı Hasta ve Refakatçi Evi Projesi için düğmeye bastı. Hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar için ekonomik anlamda sorun yaratan konaklama ihtiyacı, Refakatçi Evi'yle çözüme kavuşacak.

"2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"

Toplamda 10 Bin 156 m² alan üzerine yapılacak olan merkezimiz bodrum, zemin kat olmak üzere 7 kat olarak planlandığını anlatan Başkan Demirtaş, " Merkezimizde, Doktor odaları, sosyal aktivite alanları, dinlenme salonları, kafeterya ve bahçesi bulunacak. Mimari plan çalışmaları tamamlanmış durumda olan merkezimizin, statik, mekanik, elektrik projelendirme çalışması akabinde zemin etüt ve ruhsat çalışmaları yapılacak. Teknik çalışma sonucunda temeli atılacak projemizin en kısa sürede tamamlanması hedefliyoruz "dedi.

"Kahvaltı ve ulaşım desteği"

Proje kapsamında bilgileri aktaran Başkan Demirtaş, "Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama imkanı sağlayacağız. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da tahsis edeceğimiz servisler ile gerçekleştirilecek.

"Gayemiz her kesime hizmet etmek"

İlçemiz yeni yılla birlikte kazandıracağız "Hasta ve Refakatçi Evi" projemizle vatandaşlara ev sıcaklığını aratmayacak bir projeyi ile hayata geçireceklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Hele şu Covid-19 döneminde bu hizmet daha büyük bir önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Araçlarında yatanlar var. Bu hizmeti sosyal medyadan duyup bize teşekkür edenler var. Son derece mutlular. Manevi açıdan biz de son derece mutluyuz. Gayemiz her kesime hizmet edebilmek, hayır duası almaktır. Buradaki asıl amacımız halkımızın bu ihtiyacına cevap verebilmek ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlamaktır. Ayrıca sığınma ihtiyacı olan kimselerin de ihtiyacını karşılayacağız. Bu ihtiyacı da karşılayarak vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı Samsun'da bir tonluk boğa 58 bin liraya satıldı
Kaynak: Habermetre

Necattin Demirtaş, İlkadım, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 22:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement