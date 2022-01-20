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Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)

20.01.2022 16:16

Son dakika haberlerine göre Yalova Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırdığı ileri sürülen hasta ve hasta yakını gözaltına alındı.

Yalova Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırdığı ileri sürülen hasta ve hasta yakını gözaltına alındı.

Yalova Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında görev yapan Dr. Şevki Melikoğlu'na bir hasta ve yakını saldırdı.

İddiaya göre, Çiftlikköy ilçesine bulunan ek binada randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, Dr. Melikoğlu'nun odasına girdi.

Doktoru darbeden şüpheliler hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

Şüphelilerin Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ederken doktor Melikoğlu saldıran kişilerden şikayetçi oldu.

Melikoğlu, AA muhabirine, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek hastaları mağdur etmemek adına görevinin başında olduğunu söyledi.

Melikoğlu, "Keşke olmasaydı, sağlıkta istenmeyen böyle olaylar oluyor. Her ne kadar biz hastalarımıza, insanlara yardımcı olmak istesek de pandemi koşullarında Sağlık Bakanlığı randevusuz hasta almamızı istememektedir. Biz hastaya randevu alması gerektiğini söylediğimiz halde, uygun ve çok nazik bir şekilde kendisine tavsiye ettiğimiz halde çok ukala, terbiyesiz ve istenmeyen şekilde bize hareket etti ve sonrasında maalesef fiziksel şiddet uyguladı.

Kendisinden şikayetçi olduk. Her ne kadar fiziksel şiddet uygulanmış olsa bile biz görevimizin başındayız. Hastalarımızı mağdur etmemek adına elimizden geleni yaptık. Çok üzgünüm, inşallah bu son olur. Bu fiziksel saldırının ardından poliklinik yapmaya devam ediyorum. Randevu almış hastalarımız, tahlil göstermek isteyen hastalarımızın mağduriyetini gidermek için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2)

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Yalova Devlet Hastanesi, Çiftlikköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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