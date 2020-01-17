Hasta ve yakınlarına otel konforunda hizmet - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya ve Alanya'da bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisleri şehir dışından tedavi için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan vatandaşları otel konforunda ağırlıyor. Konukların ücretsiz konaklama, yemek, çamaşırhane gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan tesislerde 2019 yılı içerisinde 2 bin 340 kişi misafir edildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, kalacak yeri olmadığı için hastane koridor ve bahçelerinde yatmak zorunda kalan vatandaşlara sıcak yuva oluyor. Farklı şehirlerden Antalya ve Alanya'ya gelip derdine deva arayan sosyo-ekonomik yetersizlik içindeki vatandaşlara kapılarını açan tesis, güler yüzlü personeliyle otel konforunda hizmet veriyor. Muratpaşa ilçesi Altındağ mahallesinde ücretsiz hizmet veren 92 kişi kapasiteli konuk evinde misafirlere üç öğün yemek, sıcak su, internet, televizyon, çamaşırhane imkanı sunuluyor. Hastalar için de 24 saat hemşire görev yapıyor. 92 yatak kapasiteli Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2019 yılı içerisinde bin 400 kişiyi misafir etti.



Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hizmet veren Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi de Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve yakınlarını ağırlıyor. Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında bulunan tesiste sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri çamaşır yıkama hizmeti veriliyor. 48 yatak kapasiteli tesis 2019 yılı içerisinde 51 ilden, Alanya kırsalı ve çevre ilçelerden toplam 940 kişiyi ağırladı. - ANTALYA