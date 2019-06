Hasta ve yaralı atları yaşama döndüren merkez

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde oluşturulan merkezde, sakatlanan veya hastalanan atların tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor.Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde sakatlanan, yaralanan veya hastalanan atların bakım ve tedavisini yaptıklarını söyledi.Sakatlanan veya çeşitli sağlık sorunları yaşayan yarış atlarının da tedavi için hastanelerine getirildiğine işaret eden Özak, "Türkiye'deki hayvan hastanelerinde sayılı ameliyathanelerinden birine sahibiz. Her türlü atın ameliyat ve tedavisini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Sadece Samsun'dan değil, bölgeden, hatta İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de atlar tedavi için bize getiriliyor." dedi.Tedavi için getirilen atların kimlik kontrolünden geçirildikten sonra kayıt altına alındığı, geniş bir sağlık taramasına tabi tutulduğunu anlatan Özak, muayeneden sonra uygulanacak tedavi şeklinin belirlendiğini aktardı.Hastanede atlar için ameliyathanenin yanında laboratuvar ve revir odası bulunduğunu anlatan Özak, "Hastaneye son olarak tedavi için Samsun'un Çarşamba ilçesinden burun tıkanıklığı nedeniyle sağlık sorunu yaşayan 16 yaşındaki 'Pascal' isimli at getirildi. Muayeneden sonra at için ameliyat kararı verdik." diye konuştu.Kendilerine getirildiğinde atın yüzünün bir kısmının şiş olduğunu söyleyen Özak, şunları kaydetti:"Burnu tıkalı olduğu için düzgün solunum yapamıyordu. Sinüsleri dolmuş ve iltihap oluşmuştu. Cerrahi işlemle tıkalı olan burun kanalını açarak sinüslerini temizledik. Şimdi sağlık durumu iyi. Eğer tedavi edilmeseydi koşamayacak, hatta yürüme güçlüğü çekecekti. Ekip olarak başarılı bir ameliyat yaparak Pascal'ı sağlığına kavuşturduk."