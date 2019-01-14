Son Dakika Haberleri: Hasta ve Yaşlılara Moral Ziyareti

Hasta ve Yaşlılara Moral Ziyareti

22 dakika önce

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Hasta ve Yaşlılara Moral Ziyareti, System.String[]
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Demirci Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde tedavi gören Kerim Yılmaz, İsmail Kırba, Mehmet Uyumaz ve Cemil Gülmez'i odalarında ziyaret eden Selçuk, hastaların taleplerini dinledi, bir süre sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Polikliniklerde sıra bekleyen hastalarla da görüşen Selçuk, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastalarda Selçuk'un gerçekleştirdiği ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Selami Selçuk, Selçuk, Güncel
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