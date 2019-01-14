Hasta ve Yaşlılara Moral Ziyareti
22 dakika önce
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk
, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Demirci Devlet Hastanesi
Palyatif Bakım Merkezinde tedavi gören Kerim Yılmaz, İsmail Kırba, Mehmet Uyumaz ve Cemil Gülmez'i odalarında ziyaret eden Selçuk, hastaların taleplerini dinledi, bir süre sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Polikliniklerde sıra bekleyen hastalarla da görüşen Selçuk, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Hastalarda Selçuk'un gerçekleştirdiği ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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