Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı - Son Dakika
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Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı

11.04.2022 18:07

Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince hasta olarak bulunan yaban keçisi, fahri av müfettişi tarafından yaklaşık 2 kilometre özel bir yöntemle sırtta taşınarak tedavi altına alındı.

Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince hasta olarak bulunan yaban keçisi, fahri av müfettişi tarafından yaklaşık 2 kilometre özel bir yöntemle sırtta taşınarak tedavi altına alındı.

Bölgede koruma altında bulunan en önemli türlerden biri olan yaban keçileri, yasa dışı avcılığa karşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri tarafından adım adım izleniyor. Ekipler, Nurhak kırsalında yaptıkları uzaktan gözetleme faaliyeti esnasında bir yaban keçisinin sürüye ayak uydurmakta zorlandığını fark etti. Hayvanın hasta ya da yaralı olabileceğini düşünen ekipler, hayvana yaklaşmaya başladı. Çok ürkek ve hızlı olmaları ile bilinen yaban keçisi, ekipleri görmesine rağmen yerinde kaldı. Ön sağlık kontrolünden geçirilen yaban keçisinin tedaviye ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Hayvanı şefliğe götürmek için 50 yaşındaki Nuri Çadır adlı fahri av müfettişi devreye girdi. Yaban keçisini sırtına alan Çadır, ön ayaklarını elleri ile tutup arka ayaklarını da koltuk arasında yaklaşık 2 kilometrelik zorlu yolculuktan sonra yerleşim alanına indirdi. Çadır, sırtında taşıdığı yaban keçisini kendisi ile birlikte gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

DKMP ekipleri, hasta yaban keçisini tedavisi için şefliğe götürdü. Şeflikte detaylı bir kontrolden geçirilen yaban keçisi, gerekli tedavinin ardından toparlanmaya başladı. Yaban keçisinin, eski sağlığına kavuştuktan sonra tekrar ait olduğu doğaya salınacağı bildirildi.

Öte yandan, yaban keçisini sırtında taşıyan Nuri Çadır, "Bu hayvanlardan 20 yıl önce sadece 6 tane vardı. Şimdi sayıları arttı. Eski dönemlerde yaşamış hayvanlar. Şu anda bu hayvanlardan bir tanesi hastalanmış. Hasta olan hayvanın ilk tedavisini yaptık. Biraz zayıf düşmüş. Şerit ihtimali vardı. Bu da canlı hayvanın taşıma özelliği. İp bağlamıyoruz. Tekrar doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.

Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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