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Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı - Son Dakika

Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı

07.01.2022 21:59

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir doktor, hasta yakınının şiddetine maruz kaldı. Mermer isimlikle doktoru darbeden saldırgan gözaltına alındı. Tepki çeken olay sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, olaya "insanlık dışı" yorumunu yaptı.

Randevu almadan İslahiye Devlet Hastanesi gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk'un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y.'yi uzaklaştırdı.

DOKTORA MERMER İSİMLİKLE SALDIRDI

Olayın ardından Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi ve Dr. Sadık Oluk'un odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçası aksesuarı alıp Dr. Oluk'un başına vurdu. Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı.

Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca resmen çıldırdı: İnsanlık dışı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.

"MERMERLE KAFAMA DEFALARCA VURDU"

Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk, "Bir hasta geldi ve kendisini muayene etmemi istedi. Ben de sağlık kurulunda görevli olduğum ve randevusu olmadığı için kendisini tedavi edemeyeceğimi ve muayenesinin başka bir dahiliye doktorumuz tarafından yapılabileceğini söyledim. Bunun üzerine el kol hareketleri yaptı. Sesini yükseltince güvenliği çağırdım. Yaklaşık 2 saat sonra da kim olduğunu bilmediğim, ancak sonradan o hastanın ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi tarafından odamda darbedildim. Masanın üzerindeki aksesuar şeklindeki mermerle kafama defalarca vurdu. Kafama 8 tane dikiş atıldı. Şikayetçiyim'' dedi.

BAKAN KOCA: İNSANLIK DIŞI

Olay sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorun darbedilmesine çok sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, " Gaziantep'te yaşanan şiddet olayı vahim. Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darbetti. Olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi var. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca çok sert çıktı
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Devlet Hastanesi, Gaziantep, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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