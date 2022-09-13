Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı

13.09.2022 13:22
Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan tartışmada, hasta yakını olan eli sopalı bir grup kadın, acil servise girmeye çalıştı.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan tartışmada, hasta yakını olan eli sopalı bir grup kadın, acil servise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadınlar, kapıdan uzaklaştırıldı.

Olay, dün gece Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. Hastalarına iyi bakılmadığını iddia eden bir grup, görevlilerle tartıştı. Daha sonra ellerinde sopalarla hastaneye gelen 10 kadın, acil servise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kadınlar, acil servis girişinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, bahçede bekleyen kadınları sakinleştirdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


YORUMLAR
500
Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN EZGİ, TOPRAĞA VERİLDİ BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN EZGİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement