HASTA YAKINI ELİ SOPALI KADINLAR, ACİL SERVİSE GİRMEYE ÇALIŞTI

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan tartışmada, hasta yakını olan eli sopalı bir grup kadın, acil servise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadınlar, kapıdan uzaklaştırıldı.

Olay, dün gece Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. Hastalarına iyi bakılmadığını iddia eden bir grup, görevlilerle tartıştı. Daha sonra ellerinde sopalarla hastaneye gelen 10 kadın, acil servise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kadınlar, acil servis girişinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, bahçede bekleyen kadınları sakinleştirdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.