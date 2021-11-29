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HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ - Son Dakika

HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ

29.11.2021 13:16
HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ

KARS Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde görev yapan hemşire Enes Sefa Yurduöz (22) hasta yakınının saldırısına uğradı.

KARS Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde görev yapan hemşire Enes Sefa Yurduöz (22) hasta yakınının saldırısına uğradı. Darp raporu alan Yurduöz'ün şikayeti üzerine hasta yakını B.V. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan çocuğunu çocuk servisine yatıran B.V., görevli hemşire Enes Sefa Yurduöz'ün yaptığı işlemi beğenmeyerek, 'Burası acemi birliği. Burada kimse bir iş bilmiyor, iş bilen kimse yok' diyerek saldırdı. Yurduöz, boğazını sıkarak kafa atan daha sonra da tekmeler savuran B.V.'nin saldırısından, odanın dışına çıkarak kurtulabildi. Darp raporu alan hemşire Yurduöz'ün şikayeti üzerine hasta yakını B.V. yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşadıklarını anlatan hemşire Enes Sefa Yurduöz, "Dün sabah 08.30 sıralarında yatan bir hastamız vardı. Doktorumuzun direktifiyle hastanın burun irrigasyonu yani burun yıkama işlemi yapılması istendi. Hastanın odasına gittik, bu bizim hastayla ilk temasımızdı. Odada hastanın yanında babası vardı ve babasına durumu açıkladık, bu işlemi neden yaptığımızı, niçin olduğunu, çocuğun daha rahat nefes alabilmesi için yaptığımızı anlattık. Baba B.V., kucağına çocuğunu alarak burun yıkanması için gerekli pozisyonu aldırdı. Ben de o arada serum fizyolojiyi çektim, bir kez işlemi gerçekleştirdikten sonra çocukta ister istemez geri çekilme yaşadı ve bu olayın ardından baba, 'Burası acemi birliği, burada kimse bir iş bilmiyor, iş bilen kimse yok. Herkes birbirine emirler veriyor, burası ne? Buradan dışarı çık' tarzında küfürlü sözlerle birlikte bana odadan çıkmamı söyledi. Ben de kendisine işlemi kendimin yapmadığını, doktorumuzun sözel direktifiyle çocuğun daha rahat nefes alması için yaptığımızı söyleyince hemen boğazıma yapışıp beni duvara yaslayarak kafa atmaya başladı. Kafa darbesini aldıktan sonra afalladım, odadan çıkmaya çalıştım ama bırakmadı yakama yapıştı, tekme atmaya başladı, fiziki saldırısına devam etti. Bir süre sonra başka bir erkek yakını gelerek araya girdi, ben o arada kendimi o şahsın elinden kurtarır kurtarmaz dışarıya fırladım ve sağlıkçı arkadaşlarıma 'beyaz kod' vermesini ilettim. Beyaz kodun akabinde polis ekipleri ve güvenlik güçlerimiz servise intikal etti. Hasta yakınları tekrar odadan çıktıktan sonra üzerimize gelmeye devam ettiler, sanki bu olay normalmiş gibi, yaptıklarının çok sıkıntı olmamış gibi 'bir şey olmaz, kusura bakmayın' şeklinde devam ettiler" diye konuştu.

Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Yurduöz, "Kafa darbesiyle dudağımda açılma gerçekleşti, boğazımı sıktığı için morarmalar var ve alt bölgelerime tekme attığı için hemotoli geliştiğine dair aldığım darp raporunda da mevcut" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Aytaç Erman Keskin ise pandemi süresi boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlıkçı arkadaşların böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinin çok üzücü olduğunu ifade ederek, 'Sağlık Müdürlüğümüz ve Kars Valiliğimizce gerekli girişimler başlatılmış olayın üstüne gidilmiştir. Genç kardeşimize bir daha böyle bir şey yaşamamasını, kendisinin nezdinde bütün sağlık çalışanlarının böyle bir olayla bir daha karşılaşmamasını temenni ediyorum. İlgililerin gereğini yapacağından da hiçbir şüphemiz tabii ki yoktur" diye konuştu.

İl SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KINAMA

Kars Sağlık İl Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklamada sağlık çalışanına yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Tek amaçları halka hizmet olan sağlık çalışanları son zamanlarda giderek artan şiddet olaylarından dolayı, artık çalışma alanlarında kendilerini tedirgin, gergin, tehdit altında hissederek görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Son olarak maalesef dün Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanımız servise yatışı yapılan bir hastaya tıbbi müdahalede bulunduğu esnada hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmış darp edilmiştir. Sağlık çalışanlarının insan yaşamındaki önemi asla azımsanamaz. Özellikle Covid 19 salgını ile mücadelemizde gerek serviste yatan hastalara tıbbi psikolojik destekte, gerekse sahada filyasyonda görevli olarak evlere kadar yapılan ziyarette sağlıkçıların hayatımızdaki önemini kat kat anlamış olduk. Tek amaçları hastalara en zor ve çaresiz anlarında şefkatle, merhametle yaklaşıp ağrılarını dindirmek olan sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet yasalar çerçevesinde ceza almalı ve toplum tarafından kınanmalıdır. Sağlık çalışanımıza yönelik uygulanan şiddet ile ilgili beyaz kod oluşturulmuş emniyete bildirilmiştir. Adli sürecin takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddeti kınıyoruz."

HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ
HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ
HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ
HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ
HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ

Kars Harakani Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Münir Karaloğlu, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTA YAKINI, HEMŞİREYİ DÖVDÜ - Son Dakika


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