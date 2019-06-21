Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
12 dakika önce
SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:36 Kaynak: DHA
SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlıkçılar, tedavi edilirken, 2 kardeş ise gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde meydana geldi. Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin hastaneye getirdikleri annelerine, vertigo teşhisi koyuldu. Doktorun kan tahliliyle tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları, hastanenin radyoloji bölümüne geçti. Burada 2 kardeş, görevli radyoloji teknisyenleriyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat B. ve Yavuz B., üzerlerindeki bıçakları çıkarıp, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G.'ye sapladı. Mustafa S. sırtından, Ayhan G. ise omuzundan yaralandı. Olay sonrası hastane polisince gözaltına alınan 2 kardeş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı sağlık görevlileri ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne götürüldü. Tedavi sonrası Mustafa S. ve Ayhan G., Murat B. ile Yavuz B. kardeşlerden Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.
- Sakarya
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı
Son dakika! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den açıklama: Strateji değiştirmemiz söz konusu değil
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak!
Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı