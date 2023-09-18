Hasta yakını polis memuru ve güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika

Hasta yakını polis memuru ve güvenlik görevlilerine saldırdı

Son Güncelleme: 18.09.2023 19:02

Sivas Numune Hastanesinde bir polis memuru ve hasta yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine ve polis memurlarına saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis memuru açığa alındı ve soruşturma devam ediyor.

Sivas'ta biri polis 3 hasta yakını, önce güvenlik görevlilerine, sonra da hastanede başka bir olay için bulunan polislere saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Sivas Numune Hastanesinde meydana geldi. Yoğun bakım servisinde yatan ve entübe olan annesi için hastaneye giden memuru Y.P., kardeşi T.P. ve yakınları B.K. ile hastane güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı.

Hasta yakını polis memuru, önce güvenlik görevlilerine sonra meslektaşlarına saldırdı

MESLEKTAŞINA SALDIRDI

O sırada hastanede başka bir olay için bulunan polis ekipleri meslektaşlarını sakinleştirmek için kavgaya müdahale etmek istedi. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Büyüyen tartışma sonrası polis memuru ve diğer hasta yakınları kavgaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.

Hasta yakını polis memuru, önce güvenlik görevlilerine sonra meslektaşlarına saldırdı

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

T.P. isimli hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru Y.P. soruşturma çerçevesinde açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sivas, Polis, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta yakını polis memuru ve güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta yakını polis memuru ve güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika
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