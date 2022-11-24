Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı

24.11.2022 15:00

İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hasta yakını tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı. Saldırganın sağlık çalışanına yumruk attığı ve ısırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANINA YUMRUK SALLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını olduğu öğrenilen kişi, personelin üzerine yürüdü. Hızını alamayan kadın, daha sonra sağlık çalışanına hakaretler savurarak kolunu ısırdı ve yumruklar salladı. Daha sonra kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı, ısırdı:

O ANLAR KAMERADA

Hasta yakının personele saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, adının Ece olduğu öğrenilen kişinin personele saldırdığı, hakaret ettiği ve kolunu ısırdığı anlar yer aldı.

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı, ısırdı:
Kaynak: İHA
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Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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