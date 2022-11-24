Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANINA YUMRUK SALLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını olduğu öğrenilen kişi, personelin üzerine yürüdü. Hızını alamayan kadın, daha sonra sağlık çalışanına hakaretler savurarak kolunu ısırdı ve yumruklar salladı. Daha sonra kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

O ANLAR KAMERADA

Hasta yakının personele saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, adının Ece olduğu öğrenilen kişinin personele saldırdığı, hakaret ettiği ve kolunu ısırdığı anlar yer aldı.