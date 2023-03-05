Batman'da hasta yakını hastanede dehşet saçtı: Bebek ve güvenlikçi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da hasta yakını hastanede dehşet saçtı: Bebek ve güvenlikçi yaralandı

05.03.2023 17:10

Batman'da İluh Devlet Hastanesi'nde elinde bıçakla sağlıkçılara saldıran hasta yakını, bir güvenlikçiyi ve bebeği yaraladı.

Batman'da İluh Devlet Hastanesi'nde elinde bıçakla sağlıkçılara saldıran hasta yakını, bir güvenlikçiyi ve bebeği yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Batman İluh Devlet Hastanesi acilinde meydana geldi. Hasta yakını C.N., elinde kesici aletle hedef gözetmeksizin sağa sola saldırdı. Bıçaklı saldırgan, güvenlikçi Z.K. ve bir bebeği yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek ve güvenlikçi tedavi altına alınırken, saldırgan C.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hasta yakını hastanede dehşet saçtı: Bebek ve güvenlikçi yaralandı - Son Dakika

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