Son Dakika Haberleri: Hasta Yakınının Kadın Doktora Saldırısına Tepki Gösterildi (3)

Hasta Yakınının Kadın Doktora Saldırısına Tepki Gösterildi (3)

32 dakika önce

TUTUKLANDITurgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hasta Yakınının Kadın Doktora Saldırısına Tepki Gösterildi (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TURGUTLU (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Turgutlu, Devlet Hastanesi, Güncel
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