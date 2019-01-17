Hasta Yakınının Kadın Doktora Saldırısına Tepki Gösterildi (3)
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TUTUKLANDITurgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI Turgutlu Devlet Hastanesi
'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TURGUTLU (Manisa
),
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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