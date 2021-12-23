BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (4) - Son Dakika