Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika
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Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı

05.08.2022 03:51
Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı

Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı Başından yaralanan güvenlik görevlisi tedavi altına alındı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde 2 hasta yakını, kendilerini maske takma konusunda uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.

Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı

Başından yaralanan güvenlik görevlisi tedavi altına alındı

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde 2 hasta yakını, kendilerini maske takma konusunda uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Darp edilen güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkan - Mehmet Büyüknalbant Çocuk Acil Servisi'ne yakınını getiren N.B. ve kardeşi F.B.; kendilerini maske takmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisi Nevzat H.'ye saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen güvenlik görevlisi Nevzat H. başından yaralandı. İhbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen N.B. ile F.B. gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu; "Bugün hastanemizde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hasta yakınları maskesiz olarak içeriye girmek istediklerinde güvenlik görevlisi arkadaşımız; bu şekilde içeriye girmelerinin doğru olmadığını, hastayla beraber bir kişinin içeriye girmesini söylediğinde hasta yakınlarından iki tanesi kendisine saldırdı. Başında ciddi şekilde yaralanma meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta yakınları acil serviste güvenlik görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika

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