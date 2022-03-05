Hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü - Son Dakika
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Hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü

05.03.2022 18:01
Hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü

İZMİR'in Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, canlandırma odasına girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle 3 hasta yakını, 4'ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.

İZMİR'in Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, canlandırma odasına girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle 3 hasta yakını, 4'ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi.

Olay, dün akşam, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı. K.N.'nin yakınları da bu sırada resüsitasyon odasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin resüsitasyon odasına girilmeyeceğini söylemesi üzerine arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4'ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi. 'Beyaz kod' verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 5'inin, 1 gece hastanede müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.


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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü - Son Dakika


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