Son Dakika Haberleri: Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
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Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

38 dakika önce

Karabük'te muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı.

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, System.String[]
Karabük'te muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde babalarını muayene ettirmek isteyen 3 kişi hastaneye geldi. Görevlilerin yoğunluktan dolayı sıra veremeyeceğini belirtmesi üzerine sözlü tartışma başladı. Bağırışların ardından güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü. Kavgada hastane savaş alanına dönerken, saldırıda güvenlik görevlilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan saldırı olayı bir vatandaş tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisi Tarık Ö.'ye saldırarak yaralayan R.A, U.T. ve Ö.F.T isimli şahıslar gözaltına alındı. Darp edilen güvenlik görevlisinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
Karabük, Güncel
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