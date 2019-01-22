Son Dakika Haberleri: Hasta Yakınları ile Güvenlik Görevlileri Kavga Etti: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

Hasta Yakınları ile Güvenlik Görevlileri Kavga Etti: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı.

Hasta Yakınları ile Güvenlik Görevlileri Kavga Etti: 4 Yaralı, 5 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı. 

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hasta yakınları ile güvenlik görevlilerinin tartışması ve sonrasında yaşanan kavga yer aldı.

Polisin olayla olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

kavga, Adıyaman, 3. Sayfa
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