Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (4) - Son Dakika

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Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (4)
6 saat önce
YENİDEN GÖZALTI KARARI Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İ.A. (35) ve yakını hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
YENİDEN GÖZALTI KARARI
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İ.A. (35) ve yakını hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınının yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 03:45 Kaynak: DHA
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