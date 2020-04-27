Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (4) - Son Dakika

Trabzon 'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç 'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İ.A. (35) ve yakını hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınının yakalanması için çalışma başlattı.

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