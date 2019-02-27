Son Dakika Haberleri: Hasta Yakınlarından Demirkol'a Teşekkür

Hasta Yakınlarından Demirkol'a Teşekkür

25 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde faaliyete sunulan hasta yakınları misafirhanesinde hasta yakınlarıyla görüştü.

Hasta Yakınlarından Demirkol'a Teşekkür, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde faaliyete sunulan hasta yakınları misafirhanesinde hasta yakınlarıyla görüştü.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol' un talimatları ile hizmete sunulan Haliliye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki hasta yakınlarının, sosyal alanı oldu. Kadın ve erkekler için iki bölümden oluşan misafirhane, hasta yakınlarının geceyi geçirip, tedavi gören hastalarını beklerken temel ihtiyaçlarını giderdikleri adres haline geldi.

Demirkol, misafirhaneyi ziyaret ederek, hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Demirkol, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören hastalarını bekleyen hasta yakınlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Demirkol, tedavi gören tüm hastalar için şifa diledi. Hasta yakınları da, yapılan hizmetten dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

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