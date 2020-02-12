Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 20 özel güvenlik görevlisinin, hasta yakınlarını darp ettiği iddia edildi. Hasta yakınları şikayetçi olurken, başhekim, hasta yakınlarının randevu sistemi dışına çıkmak istemesi nedeniyle arbede yaşandığını söyledi.

Olay, iddiaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pazartesi günü meydana geldi. Kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ahmet Oğuz'un refakatçilerinden bir kadın, fenalaşınca oğlu Yusuf Oğuz tarafından doktora muayene ettirildi. Kadın, muayene sonucunda doktorun talebi üzerine MR çektirmek için 2'nci kata götürüldü. İddiaya göre, gürültüden rahatsız olan güvenlik görevlileri, hasta ile hasta yakınlarına önce sözlü ardından fiziki şiddette bulundu. Yaklaşık 20 güvenlik görevlisinin kendilerine saldırdığını öne süren Yusuf Oğuz, babası Tahsin Oğuz ve kuzeni Semih Oğuz, hastane yönetimi ile özel güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal ise, hasta yakınlarının randevu sisteminin dışına çıkmak istemesi ve görevli personele hakaret etmesi nedeniyle arbedenin yaşandığını söyledi. 'Beyaz kod' tehdidi üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahil olduğunu belirten Başhekim Baysal, şiddet iddialarını kabul etmedi.