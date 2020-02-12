Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması - Son Dakika

Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 20 özel güvenlik görevlisinin, hasta yakınlarını darp ettiği iddia edildi.

Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması, System.String[]

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 20 özel güvenlik görevlisinin, hasta yakınlarını darp ettiği iddia edildi. Hasta yakınları şikayetçi olurken, başhekim, hasta yakınlarının randevu sistemi dışına çıkmak istemesi nedeniyle arbede yaşandığını söyledi.

Olay, iddiaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pazartesi günü meydana geldi. Kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ahmet Oğuz'un refakatçilerinden bir kadın, fenalaşınca oğlu Yusuf Oğuz tarafından doktora muayene ettirildi. Kadın, muayene sonucunda doktorun talebi üzerine MR çektirmek için 2'nci kata götürüldü. İddiaya göre, gürültüden rahatsız olan güvenlik görevlileri, hasta ile hasta yakınlarına önce sözlü ardından fiziki şiddette bulundu. Yaklaşık 20 güvenlik görevlisinin kendilerine saldırdığını öne süren Yusuf Oğuz, babası Tahsin Oğuz ve kuzeni Semih Oğuz, hastane yönetimi ile özel güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal ise, hasta yakınlarının randevu sisteminin dışına çıkmak istemesi ve görevli personele hakaret etmesi nedeniyle arbedenin yaşandığını söyledi. 'Beyaz kod' tehdidi üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahil olduğunu belirten Başhekim Baysal, şiddet iddialarını kabul etmedi.


Gazi Yaşargil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]