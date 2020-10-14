Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp - Son Dakika

Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp

14.10.2020 06:20
Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp, System.String[]

(yeniden) Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp SAMSUN'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., yaralandı.

(yeniden) Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp
SAMSUN'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., yaralandı. Hasta bakıcı tedaviye alınırken, 2 saldırgan gözaltına alındı.
Olay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp Damar Servisi'nde görevli hasta bakıcı Murat A., kendisine ?Hemşire damar yolunu çıkarsın? diye bağıran hasta yakınlarına hemşirenin müsait olmadığını, beklemeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine bağırmaya başlayan hasta yakınları ,?Sen kim oluyorsun? diyerek, Murat A.?yı darp etti. Kanlar içinde yerde kalan Murat A., hemen hastanede tedaviye alındı. Murat A.?nın sağ gözünde morarma, sol kulağında işitme kaybı ve yüz kemiğinde şişlik tespit edildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta bakıcıyı darp eden ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasta yakınlarından sağlıkçıya darp - Son Dakika

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